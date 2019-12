ORF-Chef Wrabetz baut die TV-Information zurück

Konkret plant der General die redaktionelle Rückführung aller aktuellen Info-Sendungen von ORF1 - das sind vor allem die Kurz-ZiBs - unter das Dach von ORF2 und damit zu dessen Chefredakteur, Matthias Schrom-Kux. Bei ihm sind auch alle Ressorts angedockt. Sinn hätte die Maßnahme, denn spätestens wenn der multimediale Newsroom Realität wird, in dem auch der aktuellen Dienst der Radios Platz nehmen wird, ist eine eigene ORF1-Info-Truppe ohnehin hinterfragenswürdig. Dazu kommt, das just diese eben in einer Petition vom Vertrauensverlust in ihre Führung gesprochen hat.

Schrumpfkurs