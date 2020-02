ServusTV-Chef kritisiert "plumpen ORF" und "vorlaute" Grüne

Überraschend positiv, weil es sie vor wenigen Jahren ja noch gar nicht gegeben hat, haben sich die ServusTV-Nachrichten im Vorabend, entwickelt. Woher kommen die Seher?

Wie unser Informationschef Hans Martin Paar analysiert hat, ist das sehr viel neues Publikum, die ServusTV und Information zuvor gar nicht miteinander verbunden haben. Immer noch stoßen Leute zufällig darauf und bleiben dann auch. Insofern sind wir froh und stolz, dass es innerhalb von nur vier Jahren gelungen ist, die Seherzahlen von 20.000 auf im Durchschnitt 180.000 zu heben. Das ist schon besonders.

ServusTV und ATV sind bei der Info in etwa auf Augenhöhe, ORF1 liegt dahinter - wie lautet nun das angestrebte Ziel, gibt es Vorgaben?

Mit Blick auf die zuvor genannte Entwicklung der Seherzahlen im Info-Bereich wäre es zu bescheiden oder auch saturiert, uns einfach mit dem Status quo zufrieden zu geben. Wir sehen da noch einiges Potenzial, das zeigen ja auch die Zahlen der „Zeit im Bild“ in ORF2. Und es geht ja was: Als ServusTV vor vier Jahren um 19.20 Uhr mit den Hauptnachrichten gestartet ist, die ja erst ein paar Minuten nach dem „ZiB“-Start enden, haben viele den Kopf geschüttelt und gewarnt, dass die Zahlen einbrechen werden – es stimmt nur nicht. Natürlich flacht die Seher-Kurve ab, aber eine „Todeszone“, wie diese Zeitspanne ab 19.30 Uhr genannt wird, schaut anders aus. Das funktioniert übrigens, wie ich nicht ohne Stolz sage, auch am Samstag mit „Der Wegscheider“.

Was suchen Seher bei der ServusTV-Information?

Das ist ein Mix an Gründen. Wir haben auch hier, wie bei allen unseren Produktionen, einen hohen Qualitätsanspruch. Ich meine aber auch, dass unsere Nachrichten in einer Art äquidistant und ausgewogen sind, wie sonst in keinem Info-Angebot im österreichischen Fernsehen. Ich glaube, dass gerade das viele Zuseher schätzen. (Auch die Internetseite ORF-Watch hat sie schon mehrfach als beispielhaft erwähnt. Was ich in diesem Zusammenhang tatsächlich lustig fand war, als einer der Autoren dort deren „Familienspiel“ beschrieb: In den zehn Minuten der Servus-Nachrichten wird darauf gewettet, welche Themen bei der anschließenden „Zeit im Bild“ nicht kommen werden.