Finale mit Thiem bescherte ServusTV bisher höchste Quote

Dominic Thiems fulminanter Auftritt bei den Australian Open hat ServusTV Rekord-Quoten beschert. Der Salzburger Privatsender meldete nach der Live-Übertragung des Finales gegen Novak Djokovic seine bisher meistgesehene Sendung. Durchschnittlich 783.000 Zuseher sahen den vierstündigen Tennis-Krimi. Das bedeutet einen Marktanteil von 45 Prozent. Bei der Entscheidung seien mehr als eine Million Zuseher dabei gewesen. Zu diesem Zeitpunkt (zirka 13:30 Uhr) erreichte parallel dazu der Riesenslalom von Garmisch auf ORF 1 im Schnitt lediglich 311.000 Zuseher (Marktanteil: 15 Prozent). Erst um 13:50 Uhr stieg die ORF-Quote wieder auf 552.000 (29 Prozent Marktanteil), und dann um 14:01 Uhr auf 668.000 (35 Prozent)

In der Tageswertung schaffte ServusTV damit zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen den zweiten Platz hinter ORF 2.

Relativ erfolgreicher Jänner

In Salzburg freut man sich auch über 3,5 Prozent Marktanteil über den gesamten Monat Jänner gerechnet. Das bedeute eine Steigerung um 30 Prozent im Vergleich zum Jänner 2019 (2,7 Prozent).

Senderchef Ferdinand Wegscheider spricht von einem "sensationellen Start ins neue Jahr" und freut sich über die Tagesmarktanteile von 6,4 Prozent am vergangenen Mittwoch ( Thiem gegen Nadal), 8,1 Prozent am Freitag ( Thiem gegen Zverev) und 13 Prozent am Sonntag.