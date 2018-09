"Privat-TV muss kein quotengetriebener Ramsch sein"

Soll eigenproduzierte Fiction zu einer tragenden Säule bei ServusTV werden?

Das haben wir definitiv vor. Fiction soll ein wesentliches Element sein und bleiben. Vielleicht sogar noch stärker werden – aber das hängt vom Erfolg ab.

„Trakehnerblut“, der Serien-Erstling von ServusTV, konnte sogar verkauft werden. Ist das bei diesem Projekt auch geplant?

„Trakehnerblut“ hatte beachtliche Erfolge, sowohl bei den Quoten als auch im Verkauf, den wir selbst bestreiten. Nach der ARD sind nun auch das Schweizer Fernsehen und Italien dazugekommen, auch auf Amazon Prime ist die Serie schon gelaufen. Das spricht für die Qualität des Projekts. Ob das diesmal auch der Fall sein wird, dafür ist es noch zu früh.

Eine gute Hand hat ServusTV beim Einkauf mit dem Erwerb von „Hubert und Staller“, das man auch kräftig bewirbt, bewiesen. Bisher lief das in Österreich immer bei ATV, wie kam es zum Einstieg?

Wir haben einfach mitbekommen, dass die neueste (7.) Staffel zu haben ist und ich war eigentlich von Anfang an davon überzeugt, dass „Hubert und Staller“ gut zu uns passt - zumindest auf dem zweiten Blick. Es ist unterhaltsam und hat das gewisse Augenzwinkern, was bislang nicht so unser Asset war.

Durch den bayrischen Dialekt hat diese Serie einen gewissen „Heimat-Touch“ - ist das der Kern des Senders Servus TV?

Ich würde nicht sagen „der Kern“, aber es ist sicher eine der Säulen. Es gibt seit dem Start von ServusTV Sendungen wie „Hoagascht“ oder „Unterwegs mit Bertl Göttl“. Im Lauf der vergangenen Jahre haben wir festgestellt, dass der Themenkreis Heimat, Brauchtum, Volkskultur und Volksmusik einen wesentlichen Stellenwert bei unserem Publikum hat. Das Problem, als ich 2016 angetreten bin, war aber, dass es kein klares Sendeschema gegeben hat. Das ist zwar unspektakulär, aber ein sehr wichtiges Thema, weil es um das gelernte Wiederfinden von Sendungen geht. So ist es zu „Heimatleuchten“ immer am Freitagabend gekommen - und innerhalb eines halben Jahres sind die Marktanteile gestiegen, weil genau die gleichen Sendungsinhalte wie zuvor unter dieser Dachmarke laufen. Also dieser Themenkreis ist wichtig für uns und hat seinen fixen Platz.

Was sind die weiteren Schwerpunkte?

Was, unter Anführungszeichen, eher neu ist, ist eine verlässliche News-Schiene. Die Information ist in den drei vergangenen Jahren eine wesentliche Säule des Senders geworden. Davor hatte es lediglich von Montag bis Freitag eine kurze News-Sendung mit einer Art Wohlfühl-Nachrichten, also ohne Politik und harte Fakten, gegeben. Seit 2015 haben wir zudem nicht mehr nur an fünf sondern an sieben Tagen die Woche echte Haupt-Nachrichten um 19:20. Uhr. Die Reichweiten haben sich seitdem vervierfacht, wir liegen jetzt bei durchschnittlich 100.000 Sehern. Dabei hatten viele gemeint, wir würden so kurz vor der „ZiB“ nichts reißen, aber es ist genau das Gegenteil eingetreten.

Im weiteren Sinn zur Information gehören am Donnerstag „Talk im Hangar-7“ und die Reportage-Reihe. Das scheint noch nicht so ganz ins Servus-Gefüge zu passen?

Den Talk gibt es schon sehr lange. Wir haben vor gut zwei Jahren begonnen, ihn aktueller zu machen. Davor war der Talk mehrere Wochen im Voraus und mit Fixgästen geplant. Da haben wir den Hebel angesetzt und das ist uns ganz gut gelungen. Das zeigt die Quotenentwicklung. Was noch nicht so hundertprozentig ankommt, ist die Reportage. Als das Format im Vorjahr von der Stiftung Quo Vadis Veritas übernommen wurde, war es das erklärte Ziel, die Reportage aktueller zu machen. Das ist zwar gelungen, allerdings in den ersten Monaten noch nicht so honoriert worden, wie wir es erhofft haben.

Servus TV steht imagemäßig oft gleich neben ORFIII, was Kultursendungen betrifft. Wie ist hier der grundsätzliche Zugang?

Auch wenn wir wissen, dass diese Sendungen, die teilweise im Hochkultur-Bereich angesiedelt sind, keine großen Quotenerfolge bringen, stehen wir dazu. Das drehen wir sicher nicht ab. Es ist uns ganz wichtig zu zeigen, dass Privatfernsehen kein quotengetriebener Ramsch sein muss. ServusTV ist der Gegenbeweis zu dieser oft geäußerten Annahme.