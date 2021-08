ORF-Bewerber Thoma: "Ein Altersheim soll keine Jugendprogramme bauen“

Grantige Leute

Eine unternehmerische Neu-Ausrichtung benötigt Geld, weiß auch Thoma. Aber: „Was völlig fehlt, ist das unternehmerisches Ziel. Man kann nicht nur einen Zustand verwalten und von Zeit zu Zeit um eine Gebührenerhöhung vorstellig werden. Dazu vielleicht auch noch Gebührenbefreiungen vom Staat einfordern – wer in alle Töpfe greifen will, macht die Leute grantig.“



Thoma meint, es sei möglich, zehn Prozent einzusparen und damit Gebühren nicht nur nicht zu erhöhen, sondern einmalig zu senken. „Ich sage gleich, ich bin gegen Personalabbau, das bringt nur Widerstände. Wichtiger ist es, die Pensionierungswelle entsprechend zu nutzen.“ Natürlich seien auch gesetzliche Maßnahmen, mit der Privatwirtschaft abgestimmt, notwendig, um Spielräume bei der Vermarktung und der Ansprache junger Zielgruppen ausweiten. Auch die Landesstudios will er da stärker einbinden. Weil es nicht mehr Geld für Personal gibt, will er normale Programm will er mit regionalen TV-Sendern kooperieren und vermarkten, wie es die SRG schon tut. „Regionale Inhalte sind Gold wert, selbst Spotify, Netflix und Co wollen so nah wie möglich an die Kunden heran.“

Ösi-ARD

Die Kooperationsfreudigkeit hat aber für Thoma auch Grenzen. Dass der ORF fast nur mit den deutschen Öffentlich-Rechtlichen co-produziert, „ist von der Kosten-Nutzen-Rechnung her nachvollziehbar, aber da muss man schauen, dass am Ende der ORF nicht zur Ösi-ARD wird.“ Es gäbe auch andere, die näher an der jungen Zielgruppe seien. „Früher hatte man den Eindruck, der ORF ist das Dickschiff aus Österreich, bei dem ARD und ZDF hin und wieder andocken dürfen. Heute fungiert der ORF als Anhängsel. Eine bittere Entwicklung, die von Versäumnissen in den vergangenen Jahren zeugt.“