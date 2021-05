Mit dem Song Contest kehrt das Publikum zurück

Nach Monaten des Abstandhaltens und Haushaltezählens kommt es einem fast unwirklich vor: Jeweils 3.500 Personen dürfen bei den drei Live-Shows und sechs Proben des Eurovision Song Contests im Publikum sitzen. Das Wettsingen in Rotterdam – die erste Semifinalshow steigt am heutigen Dienstag, zu sehen ab 21 Uhr in ORF1 – ist damit eines der ersten großen internationalen Events, bei dem wieder Zuseher vor Ort zugelassen sind. Zuvor hat es etwa in England und Spanien Veranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern gegeben.

Tests und Apps beim ESC

Das ESC-Publikum muss sich an strenge Regeln halten: Die personalisierten Sitzplatzkarten wurden nur unter jenen verkauft, die bereits für den abgesagten ESC im Vorjahr ein Ticket hatten. Personen, die zu Risikogruppen zählen (etwa über 70-Jährige), sind nicht zugelassen. Zuseher müssen einen gültigen Coronatest vorweisen und vor Betreten der Ahoy Arena über eine App Fragen nach eventuellen Covid-Symptomen beantworten. In der Halle fällt dann der in den Niederlanden geltende Mindestabstand von 1,5 Metern. Maskenpflicht gilt am Weg zum Platz oder zum WC – beim Sitzen kann die Maske abgenommen werden. Fünf Tage nach dem Event sollen die Besucher erneut einen Coronatest machen.

Der Song Contest mit Publikum soll aber nicht nur schöne Bilder, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse liefern: Der ESC ist Teil einer Untersuchung, die zeigen soll, ob und wie Events dieser Größenordnung trotz Pandemie stattfinden können.