Wie Richard Lugner Vincent Bueno für den Songcontest Glück bringen will

Ein kleiner Exkurs: Verstopfte Kamine waren früher nicht nur ärgerlich, sie waren auch gefährlich. Der Raum wurde nicht warm, es konnte nicht gekocht werden und oft verteilte sich der Rauch und giftige Gase im ganzen Haus – das konnte böse enden.

Rettung brachte nur der Rauchfangkehrer, der Kamin und Schornstein säuberte. Seine Ankunft wurde stets gern gesehen, seine Person wurde mit Glück und Sicherheit in Verbindung gebracht.

So ist also auch Lugner samt Rauchfangkehrer ins Studio marschiert, welches den Baumeister so richtig beeindruckt hat. Vor allem das Mischpult hat es ihm angetan. "Das ist größer wie das eines Flugzeuges."

Aber ob Vincent Bueno jetzt wirklich das Zeug zum Gewinnen hat, davon ist Lugner nicht ganz überzeugt. "Ich glaube eher nicht, das Lied ist nicht so stark, wie das damals von Conchita Wurst. Und außerdem gibt es ja immer Länder, die sich da zusammentun und füreinander voten. Da ist Österreich ja nie dabei. Aber, ich hab ihm jetzt einen Rauchfangkehrer gebracht, mehr Glück geht nicht."

Wer wissen möchte, wie Vincent darauf reagiert hat, kann dies heute um 20:10 Uhr auf ATV bei "Heinzl und den VIPs" sehen.

Die Semifinalshows am 18. und am 20. und das Finale am 22. Mai stehen übrigens jeweils ab 21:00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.