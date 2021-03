Österreichs Song-Contest-Beitrag: Die Chancen sind überschaubar

Nachdem bereits 70 Prozent der Beiträge veröffentlicht wurden, kann man vorerst eine Platzierung im Mittelfeld prognostizieren. Der anständig produzierte Song „Amen“ greift nicht wirklich, auch nicht beim mehrmaligen hören. Die Krux liegt an der Komposition. Der Songtitel „Amen“ selbst wurde bereits unzählige Male verwendet: Kid Rock, Zucchero, Bon Jovi und Leonard Cohen, usw. Für den Song verantwortlich ist ein Produktionsteam um den Schweizer Pele Loriano, das von ORF-Mann Eberhard Forcher als „Internationale Kapazunder“ bezeichnet wurde. In Österreich selbst dürfte es an „Kapazundern“ offenbar mangeln …