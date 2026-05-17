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Siegerin Dara

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Die 27-jährige Dara holte den ersten Song-Contest-Sieg für ihr Heimatland Bulgarien. Ein Blick in das krisengebeutelte neue ESC-Siegerland.
Nina Oberbucher und Caroline Ferstl
17.05.2026, 14:28

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TOPSHOT-AUSTRIA-ENTERTAINMENT-MUSIC-TELEVISION-ESC-FINAL

Als Erstes bedankte sich Sängerin Dara bei ihrem Mann: Sie habe mit Angstzuständen und Selbstzweifeln gekämpft, erzählte die Sängerin in der ersten Pressekonferenz nach ihrem Sieg – doch er habe ihr Mut gemacht, trotzdem beim Song Contest mitzumachen.

Das hat sich ausgezahlt: Mit stolzen 516 Punkten holte die 27-Jährige überraschend den Sieg beim 70. ESC in Wien und setzte sich mit der Dance-Pop-Nummer „Bangaranga“ gegen Israel und Australien durch. Dabei hat es in den Wettquoten lange nicht danach ausgesehen, als könnte Bulgarien vorne mitspielen. Kurz vor dem Finale drehten sich die Prognosen.

Nummer 1

In ihrer Heimat ist Dara jedenfalls längst keine Unbekannte mehr. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Darina Jotowa heißt und aus der Hafenstadt Varna stammt, erreichte mit 16 bei der bulgarischen Castingshow „X Factor“ den dritten Platz. Seitdem hat sie Musik in ihrer Muttersprache und auf Englisch veröffentlicht und hatte mehrere Nummer-1-Hits in Bulgarien. Ihre Songs und Musikvideos verzeichnen über 80 Millionen Streams und Aufrufe. Dara war auch mehrmals als Coach bei „The Voice of Bulgaria“ im Einsatz.

Im Vorjahr hat sie ihr Album „ADHDARA“ herausgebracht, das sie im Independent als ihr persönlichstes bisher bezeichnet: Es gehe darin u. a. um Selbstakzeptanz und ihren Umgang mit der Diagnose ADHS.

Dara holt sich den ESC-Sieg

Jeder ist „Bangaranga“

Der Sieger-Titel „Bangaranga“ beziehe sich auf eine Bezeichnung aus dem jamaikanischen Slang und stehe für Aufruhr und „eine schöne Art von Chaos“. „Bangaranga“ sei etwas, das jeder in sich trage, erklärte die Sängerin bei der Pressekonferenz: „Es ist der Moment, in dem du dich entscheidest, aus Liebe statt aus Angst zu handeln.“ Der Song sei u. a. inspiriert von „kukeri“, ist auf Daras Instagram-Kanal nachzulesen – einem alten bulgarischen Ritual, mit dem das Böse vertrieben werden soll.

Für Bulgarien ist es der erste ESC-Sieg. 2017 hat das Land mit Kristian Kostov und „Beautiful Mess“ den 2. Platz erreicht. Vier Jahre pausierte Bulgarien beim Song Contest – und konnte bei der Rückkehr heuer triumphieren. Sie holt damit den Bewerb nach Bulgarien – es ist das erste Mal seit 18 Jahren, dass ein Land am Balkan das Event austragen wird, zuletzt war dies 2008 in Serbien der Fall. Es sind andere Vorzeichen als in Österreich.

Die besten Bilder von der ESC-Show

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

esc

Bulgarien gewinnt

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Bulgarien gewinnt

esc

Österreich

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Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

In der Stadthalle

esc

Public Viewing am Rathausplatz

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing

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Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing

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Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing am Rathausplatz

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Stadthalle

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Stadthalle

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing am Rathausplatz

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing am Rathausplatz

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Public Viewing am Rathausplatz

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing am Rathausplatz

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Vor der Stadthalle

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Zypern beim Einzug

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Finnland beim Einzug

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Serbien beim Einzug

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Australien beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Albanien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Deutschland beim Einzug

esc

Deutschland beim Einzug

esc

Griechenland beim Einzug

eurovision

Frankreich beim Einzug

eurovision

Israel beim Einzug

Ein Mann mit einer blau-weißen Flagge um die Schultern steht auf einer Bühne und zeigt mit dem Finger nach oben.

Israel beim Einzug

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Rumänien beim Einzug

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Schweden beim Einzug

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Litauen beim Einzug

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Polen beim Einzug

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Kroatien beim Einzug

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Bulgarien beim Einzug

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Tschechien beim Einzug

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Malta beim Einzug

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Ukraine beim Einzug

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Belgien beim Einzug

Parov Stelar auf der ESC-Bühne

Parov Stelar 

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

Auf der Bühne wird zu 70 Jahre ESC getanzt

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

JJ eröffnet das Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit Tänzern in auffälligen Kostümen und einer dynamischen Choreografie.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren in auffälligen Outfits auf der Bühne des Eurovision Song Contest Finales in der Wiener Stadthalle.

Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

JJ 

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Ruslana Lyschytschko

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Maximilian Mutzke 

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Miriana Conte und Ruslana Lyschytschko 

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Verka Serduchka

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Parov Stelar

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Parov Stelar

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Parov Stelar

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Lordi

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Erika Vikman 

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Österreich

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Norwegen

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Italien

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Zypern

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Zypern

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Schweden

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Schweden

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Litauen

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Litauen

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Litauen

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Litauen

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Polen

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Polen

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Finnland

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Moldau

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Moldau

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Moldau

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Frankreich

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Großbritannien

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Großbritannien

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Kroatien

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Kroatien

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Bulgarien

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Tschechien

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Griechenland

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Dänemark

Eine Frau in auffälligem Bühnenoutfit steht mit erhobenen Händen im Mittelpunkt, umgeben von vier Tänzern in gebückter Haltung.

Bulgarien

Cosmó tritt beim Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle an.

Österreich

Da geht's lang zu den Alternativen

Österreich

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Polen

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Frankreich

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Griechenland

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Serbien

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Australien

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Australien

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Ukraine

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Albanien

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Albanien

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Belgien

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Israel

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Israel

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Deutschland

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Deutschland

esc

Israel

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Dänemark

esc

Dänemark

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Tschechien

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Malta

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Malta

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Serbien

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Kroatien

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Österreich

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Rumänien

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Norwegen

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Zypern

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Schweden

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Polen

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Moldau

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Frankreich

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Deutschland

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Deutschland

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Israel

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Rumänien

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Norwegen

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Zypern

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Schweden

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Schweden

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Moldau

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Kroatien

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Bulgarien

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Bulgarien

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Tschechien

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Serbien

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Griechenland

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Griechenland

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Israel

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Österreich

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Ukraine

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Litauen

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Australien

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Österreich

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Österreich

cosmo

Österreich

Eine Person mit glitzerndem Stern im Gesicht steht im blauen Licht und schaut leicht lächelnd zur Seite.

Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Österreich

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Rumänien

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Rumänien

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Norwegen

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Norwegen

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Italien

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Italien

ESC

Zypern

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Schweden

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Miriana Conte und Ruslana 

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Erika Vikman

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Public Viewing

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Großbritannien

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Bulgarien

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Tschechien

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Malta

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Australien

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Australien

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Griechenland

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Albanien

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Albanien

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Belgien

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JJ

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Israel

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Israel

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Philipp Hansa

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Public Viewing

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Israel

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Finnland

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Australien

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Norwegen und Österreich

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Swarovski und Ostrowski

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Zypern

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Cesar Sampson

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Parov Stellar

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Public Viewing

Jeder ist "Bangaranga": Die "schöne Art von Chaos" siegt beim Song Contest

Public Viewing

70. Song Contest: Kamerapannen bei Tschechiens Auftritt

Gastgeberland

Wirtschaftlich ist das bis 1990 kommunistisch geführte und heutige NATO-Land eines der Sorgenkinder der EU: Bulgarien mit seinen 6,5 Millionen Einwohnern hat das geringste BIP pro Kopf sowie die höchste Armutsgefährdungsquote und lange eine hohe Inflation. Für Frust sorgen die grassierende Korruption und die Oligarchie. Die jüngsten Zeichen stehen aber auf etwas mehr Stabilität: Seit Jänner dieses Jahres hat Bulgarien den Euro, was europäische Investitionen ankurbeln soll. Und die letzte Wahl vor knapp vier Wochen gewann der ehemalige und eher prorussische Präsident Rumen Radew, seine Regierung hat seit Langem mal wieder eine absolute Mehrheit an Mandaten. Er ist ideologisch dem neuen Ministerpräsidenten Ungarns, Péter Magyar, vergleichbar: Man ist sich der wirtschaftlichen Vorteile einer EU-Mitgliedschaft bewusst, wird Entscheidungen in Brüssel nicht blockieren, aber ist gegen finanzielle Militärhilfen und einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine.

Das Verhältnis zu Österreich, wo etwa 45.000 Bulgaren leben, war zuletzt angespannt: Österreich hatte Bulgariens und Rumäniens Beitritt zum Schengenraum lange blockiert – mit Verweis auf die irreguläre Migration über den Balkan. Erst 2024 hob Österreich die Blockade auf, seit 1. Jänner 2025 ist Bulgarien Teil des Schengenraums.

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Eurovision Song Contest Bulgarien Wien
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