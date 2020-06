5 Streaming-Highlights, auf die wir uns im Juni freuen

3. Da 5 Bloods

Oscar-Preisträger Spike Lee ("BlacKkKlansman") schickt seinen neuen Film direkt in die Streamingwelt: Vier afroamerikanische Kriegsveteranen kehren in "Da 5 Bloods" nach Jahren nach Vietnam zurück. Während ihres Einsatzes hatten sie einen Schatz vergraben, den sie nun abholen wollen. Das ist nicht nur schwieriger als gedacht, sondern sie müssen auch feststellen, was der Krieg in dem asiatischen Land angerichtet hat.

"Da 5 Bloods" ist ab 12. Juni bei Netflix zu sehen