"Penny Dreadful: City of Angels": Das Flüstern der Dämonin

Während Tiago mit seinem Partner Lewis Michener also versucht, den Fall aufzuklären, treibt sich in der Stadt die Dämonin Magda (Natalie Dormer, „Game of Thrones“) herum. Der Mensch soll zu dem Monstrum werden, das er in Wahrheit ist, erklärt sie.

Um ihr Ziel zu erreichen, schlüpft sie in verschiedene Rollen: Einmal gibt sie die unterdrückte Immigrantin aus Berlin mit vermeintlich deutschem Akzent, dann ist sie die resche Sekretärin eines schmierigen Politikers. Dabei lenkt sie die Menschen in ihrem Umfeld, wie es ihr beliebt.

Einen dramatischen Ausgang nimmt das im Showdown der ersten Folge: Ein vornehmlich von Lateinamerikanern bewohntes Viertel soll einer neuen Autobahn weichen. Weil die Bewohner ihr Zuhause aber nicht freiwillig verlassen, muss die Polizei einschreiten. Ein Flüstern der Dämonin reicht und auf beiden Seiten wird Gewalt entfesselt.