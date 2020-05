Netflix-Serie "Space Force": Steve Carell auf Mondmission

Von welcher real existierenden Person dieses Staatsoberhaupt inspiriert wurde, ist nicht schwer zu erraten: Seinen Herzenswunsch, den Mond zu besetzen, gab der Serien-Präsident per Tweet bekannt. Inklusive Rechtschreibfehler. (Eigentlich lautete die Nachricht "Boobs on the moon", aber seine Berater gehen davon aus, dass wohl "Boots on the moon" gemeint war.)

Aber auch Naird scheint nicht viel kompetenter zu sein als sein Vorgesetzter: Mit größter Überzeugung ist er prinzipiell immer anderer Meinung als der beratende Wissenschaftler der Space Force, der feingeistige Dr. Mallory ( John Malkovich). Anstatt auf dessen Rat zu hören, zieht der rabiate Naird es etwa vor, ein beschädigtes Raumfahrzeug von einem Affen reparieren zu lassen.