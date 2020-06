"El Presidente" auf Amazon: Der Ball rollt wie geschmiert

Aufgerollt wird der Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue (großartig verkörpert von Andrés Parra), der vom unbedeutenden Präsidenten eines kleinen Fußballvereins vom chilenischen Fußballverband in den Chefsessel gewählt wird, wo ihn die Mächtigen als Marionette einsetzen.

Er soll unbeliebte Entscheidungen treffen und muss sein Gesicht in der Öffentlichkeit hinhalten, während andere die Strippen im Hintergrund ziehen. Aber Jadue und seine clevere Frau Nené ( Paulina Gaitán) begreifen das Spiel ziemlich schnell: Fußball ist ein millionenschweres Business, in dem Geschäfte, neue Regeln gemacht und Weltmeisterschaften vergeben werden müssen.

Auf diesem gut geschmierten Parkett der Korruption weiß sich Sergio Jadue ausgezeichnet zu bewegen. Seine Zweikampfstatistik (gewonnene Machtkämpfe gegen andere Funktionäre) ist Weltklasse, seine Laufwege innerhalb der globalen FIFA-Söldnertruppe stimmen.

Und so wird Jadue an der Seite von Julio Grondona (Luis Margani), dem 2014 verstorbenen Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, der bei der WM-Vergabe an Qatar mehr als 800.000 Euro für seine Stimme erhalten haben soll, zu einer Schlüsselfigur des Machtmissbrauchs. Als Drehbuchautor und Regisseur der Serie fungierte Armando Bó (Oscar für „Birdman“).