"The Great": Die absurden Abenteuer der jungen Zarin

Es ist nicht einmal ein Jahr her, da hat man Helen Mirren als resolute Katharina die Große in „Catherine The Great“ gesehen (hierzulande bei Sky abrufbar). Nun gibt es die nächste Serie über die russische Zarin: „The Great“ mit Elle Fanning in der Hauptrolle ist seit dieser Woche bei Starzplay zu sehen.

Dass man es hier mit der Wahrheit nicht immer so genau genommen hat und vieles mit Augenzwinkern zu verstehen ist, verrät schon der Untertitel: „An occasionally true story“ – eine Geschichte, die hin und wieder auch auf Fakten beruht.