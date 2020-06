Elle Fanning über "The Great": "Es geht hier um Girlpower"

Wie anstrengend waren all die Kostüme und Perücken?

Ich bin ja daran gewöhnt. Erstaunlicherweise habe ich in meiner Karriere mehr Kostümfilme gedreht als sonst was. Ich spiele fast nie zeitgenössische Frauen. Ich bin auf der Leinwand in Korsetts aufgewachsen. Wir drehten unter anderem in dem Schloss, in dem Anne Boleyn aufgewachsen ist.

Wie sieht es mit dem Projekt aus, das Sie mit Ihrer Schwester machen wollen?

Ja, endlich machen wir einen gemeinsamen Film. Seit Jahren rede ich davon, dass mein größter Traum ist, mit Dakota zu arbeiten. Wir haben den Roman „The Nightingales“ adaptiert, eine Geschichte von zwei Schwestern während des Zweiten Weltkriegs (der Filmstart musste wegen der Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben werden, Anm.). Wir haben das noch nie gemacht, waren noch nie in derselben Szene, denn im einzigen Film, in dem wir beide eine Rolle hatten, war ich die jüngere Version von ihr. Plus sie war fünf und ich drei. Das Erinnerungsvermögen ist also nicht sehr groß. Jetzt stehen wir wirklich gemeinsam vor der Kamera. Das könnte interessant werden, denn sie hat sicher einen anderen Zugang zum Schauspielen als ich. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel lernen werde.