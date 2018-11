Haben wir Maß und Ziel verloren? Die neue Vermessung der Welt

Trotzdem schauen wir auf die Welt, als wäre es die von gestern, gehen mit festgeschraubten Erwartungshaltungen und vorgefassten, eingelernten Einordnungswerkzeugen an sie heran. Was Diskrepanzschmerzen verursacht: Die Welt will und will nicht in die Kastln passen, in die wir sie gerne legen würden.

Wer mit dem Hammer unterwegs ist, heißt es, sieht überall nur Nägel. Ist halt blöd in einer Welt, die längst aus Microchips gebaut ist.