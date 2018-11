Weltpolitik: Für ein neues Miteinander

Donald Trump glaubt am ehesten an seine Fähigkeit des deal making. Er droht und verhängt Zölle oder Sanktionen, um dann mit China oder Europa zu einer Einigung zu kommen. Dass er dabei ökonomische Realitäten außer acht lässt, beschreibt Bob Woodward in seinem Buch „Furcht“ in beklemmender Weise. Aber Trumps Methode ist inzwischen durchschaut. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagt in der Zeit: „Wenn Trump Zölle auf europäische Autos erhöht, dann schlagen wir zurück.“ So ist die Stimmung heute unter Verbündeten.

Wladimir Putin führt eine wirtschaftlich schwache Nation, wenig innovativ und abhängig von Rohstoffen. In Syrien hat er sich als Militärmacht etabliert, er braucht zu Hause die internationale Anerkennung. Wer Frieden in Europa will, muss sie ihm auch geben.

Die der Realität am nächsten kommende Politik wird im Moment in Peking entwickelt. Die chinesische Führung, die politisch, wirtschaftlich und auch militärisch jedes Detail plant, sieht sich im Jahr 2049 als globale Führungsmacht.