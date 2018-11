Das Maß aller Dinge: Natur ersetzt Urkilo

Die Einheiten Meter, Sekunde und Candela (gibt die Lichtstärke an), wurden schon vor Jahren neu festgelegt. Besonders beim Meter, das seit 1983 nicht mehr nach dem Ur-Meter bemessen wird, spielt Österreich eine besondere Rolle. Denn „das Urmeter liegt in Ottakring“ – flapsig formuliert. Aus dem Mund von Robert Edelmaier, ein Mann des genauen Maßes ist, würde man das nie hören.

Was daran wahr ist: Alle Meter dieser Welt können sich auf das Labor in Wien berufen. Denn dort hat man einen „Kammgenerator“ (entwickelt von Theodor Hänsch, der dafür den Nobelpreis bekommen hat): Mit Hilfe eines Lasers, der enorm genau ist, definiert man den Meter. Und weil Wien den Generator als erstes Institut weltweit hatte, steht hier seit 2007 das Pilotlabor. Knotenlabore stehen in Finnland, Japan, Großbritannien und Kanada. Dort kann jedes Metrologieinstitut der Welt den Meter kalibrieren lassen – also nachmessen, ob der Meter in ihrem Labor noch ein Meter ist. Paris, in dem einst auch der Urmeter lag, ist also nicht mehr das Maß aller Dinge.

Doch im Zentrum der Metrologen steht die Stadt weiterhin. Denn das Büro für Maß und Gewicht hat seinen Sitz nach wie vor in dem Vorort, in dem die Ur-Maße aufbewahrt werden. Und bei der heurigen Konferenz, an der insgesamt 200 Menschen teilgenommen haben, wurde nicht nur über Kilo, Mol oder Kelvin gesprochen.

Edelmaier saß auch in vielen Konferenzen, in denen es nicht nur um die neusten Berechnungen der Maßeinheiten ging: „Die genaue Messung ist z. B. entscheidend, wenn es um die Verträge geht, die über die Einhaltung des Verbots nuklearer Waffen wachen“, sagt er im KURIER-Gespräch, das er vor der Abstimmung in Paris geführt hat.