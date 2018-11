Wie Konsumenten von Maschinen durchleuchtet werden

Mittels Gehirnströmung messen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht? Klingt nach Science Fiction, ist aber schon Realität.

„Brainwave“ heißt die Technologie, mit der Forscher transparent machen, was sich im Hirnkastl abspielt – und zwar in Echtzeit. Diese Erkenntnis ist für Werber bares Geld wert, etwa für jene der Österreich Werbung (ÖW). „Wir haben in fünf Ländern potenzielle Kunden zum Brainwave eingeladen, um herauszufinden, welche Szenen in Werbevideos welche Emotionen hervorrufen“, sagt Holger Sicking von der ÖW. Was keine Urlaubslust weckt, wird erst gar nicht ausgestrahlt. Damit sinkt auch das Risiko, dass das Werbebudget wirkungslos verpufft.

Urlauber treten gern auf diversen Plattformen breit, wie es ihnen im Urlaub ergangen ist. Auf Trip Advisor zum Beispiel. Zu Österreich gab es dort 60.000 Postings, weiß Sicking. „So viele Daten kann kein Mensch auswerten, deswegen haben wir gemeinsam mit der TU-Wien auf Machine Learning, also die künstliche Generierung von Wissen, gesetzt.“ Sprich: Computer haben analysiert, zu welchen Themen welche Personen gepostet haben und wertvolle Schlüsse gezogen. „Dank solcher Datenprojekte wissen wir jetzt zum Beispiel, um welche Jahreszeit sich viele Briten für den nächsten Skiurlaub interessieren, wann und wo sie buchen – und wann wir unsere Werbung schalten müssen.“