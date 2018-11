Ein Leben lang ein Arbeitgeber? Diese Zeit ist vorbei

1994 ist eine Art Referenzjahr. Damals wurde die zuständige Sektion des Sozialministeriums ausgegliedert und zur Arbeitsmarktverwaltung umgewandelt – dem heutigen Arbeitsmarktservice ( AMS).

Buchinger war der erste Chef und ist es heute noch. Eine relativ selten gewordene Erwerbsbiografie, denn den einen lebenslangen Job gibt es kaum noch. Die einzige Konstante ist heute die Veränderung, sagt er selbst.

Langzeit-AMS-Chef Buchinger kennt all diese Entwicklungen wie kaum ein anderer. Er erinnert sich im KURIER-Gespräch an 1994, das Jahr vor dem EU-Beitritt, als Österreich noch von vielen als kleine, abgeschottete Insel der Seligen gesehen wurde.

„Was seither auch passiert ist, ist die klare Europäisierung des Arbeitsmarktes. Wir haben seither viel an Arbeitskraft, aber auch an Arbeitslosigkeit importiert“, weiß Buchinger. Auch das habe alte Sicherheiten und Gewissheiten stark reduziert. Denn der Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt hat stark zugenommen – wenn auch meist bei Niedrigqualifizierten und großteils unter Ausländern, also nicht Ausländer gegen Inländer.

Sichtbar ist das unter anderem daran: 290.000 Ausländer waren hierzulande 1994 beschäftigt, 690.000 sind es heute. Mit 12,5 Prozent ist die Ausländer-Arbeitslosigkeit freilich fast doppelt so hoch wie unter Inländern.

Ein anderer Langzeit-Beobachter heimischer Arbeitsmarktentwicklungen ist Sozialforscher Georg Michenthaler vom IFES-Institut, das seit 1997 im Auftrag der AK Oberösterreich den bekannten Arbeitsklimaindex erhebt. „Wenn man einen Beschäftigten vor 30 Jahren eingefroren hätte und heute wieder auftaut, der würde die heutige Arbeitswelt mit ihrem Tempo und Druck kaum packen und wahrscheinlich schnell ausflippen“, sagt Michenthaler. Bei vielen Berufstätigen regiere die „Illusion der Autonomie“, etwa durch das Verschwimmen von Arbeits- und Freizeit, durch flexiblere Arbeitsformen vom „Home-Office“ bis zur Telearbeit – und All-Inclusive-Arbeitsverträgen als Massenphänomen.

Gerade aber in der jungen Generation seien Karriere, Einkommen und Erfolg im Job nicht mehr alleinige Identitätsmerkmale. Die Gewissheit des beruflichen Aufstiegs sei längst passé, eher konservative Werte wie Familie und Kinder gewinnen parallel dazu an Bedeutung.