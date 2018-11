Der Wind weht längst aus Brüssel – und dem Netz

In 140 Kommissionen waren die Sozialpartner, das partnerschaftliche Gremium aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern, früher vertreten. „Die waren unsere Wettbewerbshüter, haben die Konsumentenpreise besprochen, waren Aufsichtsorgane und haben in den entscheidenden Gremien in der Nationalbank unsere Zinspolitik bestimmt“, erzählt Andreas Khol, Grandseigneur der Innenpolitik.

Heute? Die Zinspolitik wird in der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main bestimmt. Den Wettbewerb sichern Fachjuristen in einer nicht weisungsgebundenen Bundeswettbewerbsbehörde. Und Aufsichtsräte müssen kaum mehr besetzt werden, da die Republik die ehemals staatlichen Betriebe längst verkauft hat.

Die Sozialpartner. Die katholische Kirche. Der ORF als damals echtes Monopol, Träger rot-weißroter Kultur und mächtige Polit-Bühne des Landes. Die Nationalbank. Oder der honorige Postler, nicht zufällig damals „Beamter“ genannt. Das waren die Felsen, auf denen die Zweite Republik gebaut wurde.