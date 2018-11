Forscher arbeiten an einer Schneekarte für die ganze Welt

Während sich über optische Sensoren die Ausdehnung von Schnee auf der Erdoberfläche erheben lässt, geben Mikrowellen-Sensoren Aufschluss über die globale Schneemasse. „Wir müssen ein System aufbauen, um diese Daten zu analysieren“, erklärt der Tiroler die Herausforderung.

Er war bereits Leiter einer Vorgängerstudie, die gezeigt hat, wie stark die Ergebnisse bestehender Messprodukte auseinanderklaffen. „Die Schneemassen im Winter variierten zwischen 2000 bis 3000 Gigatonnen“, sagt Nagler.

Er leitet nun ein Forscherteam mit Gruppen aus zwölf Ländern, das wertvolle Erkenntnisse für die Klimaforschung liefern soll. Der globale Ansatz des Projekts ist eine Besonderheit. Denn Studien zur Schneebedeckung haben sich bislang vor allem auf die Nordhalbkugel konzentriert. „Hier befinden sich 98 Prozent des saisonalen Schnees“, erklärt der 53-Jährige, den Hintergrund.

Satellitendaten überprüfen

Globale Daten sind für die Klimaforschung aber wichtig. „So können wir beispielsweise die Veränderungen in den Alpen mit der Situation in den Anden vergleichen“, erklärt Claudia Notarnicola, Physikerin von Eurac Research in Bozen, das ebenfalls an dem Projekt mitarbeitet.

„Unsere Aufgabe ist es, alle Daten zu überarbeiten, die von den Forschungspartnern kommen, und sie auf ihre Genauigkeit hin zu überprüfen. Denn die Satellitendaten, die sich auf die ganze Erdoberfläche beziehen, haben eine Auflösung von einem Kilometer und sind demnach nicht sehr detailliert.

Wir vergleichen sie mit hoch aufgelösten Satellitenbildern und Bodenmessungen vor Ort, um sie besser verwenden zu können“, ergänzt Notarnicola.