Frauen in Wiener Straßennamen: Auf der Strecke geblieben

Rosa Tree lebte um 1900 in Wien-Liesing. In einer Zeit, in der es kaum Unternehmerinnen gab, eröffnete die alleinerziehende Mutter von zwei Buben einen Kohlenhandel, brachte ihren Mann und ihren Bruder im Geschäft unter, schaffte es, ihr Unternehmen stetig zu vergrößern.

Seit Kurzem ist Rosa Tree eine Straße in Wien-Liesing gewidmet. Eine bis dato namenlose Quergasse zwischen Breitenfurter Straße und Fröhlichgasse wurde in Rosa-Tree-Gasse umbenannt.

Eingebracht hatten den Antrag ihr Enkel, August Tree, der das Familienunternehmen führt. Die Verdienste seiner Großmutter haben die politischen Gremien überzeugt.