Martin Puntigam: „Keiner kennt das Warum“

KURIER: Herr Puntigam, am Wochenende findet in Versailles die Generalkonferenz für Maße und Gewichte statt, wo sich Physiker aus aller Welt alle vier Jahre treffen, um die Einheiten wie Meter, Ampere & Co. neu zu definieren. Das Urkilo verliert derzeit an Gewicht. Können Sie uns als Science Buster erklären, wie das Urkilo überhaupt leichter werden kann?

Martin Puntigam: Leider können wir das nicht, so gerne wir würden. Aber weil es niemand kann, würden wir mit der Behauptung des Gegenteils als Schwindler nicht lange unenttarnt bleiben. Es gibt in einem Pariser Tresor das Urkilo. Das wird leichter. Davon existieren sechs Duplikate. Für die gilt das nicht. Kein Mensch kann verlässlich sagen, warum. Nicht einmal, ob das eine leichter wird oder die anderen relativ dazu schwerer. Das ist schade, aber nicht so wichtig. Viel bedeutender ist, dass das Kilo nach vielen Jahren neu bestimmt wird. Das hat für solche wie uns, also Sie und mich und die meisten Leserinnen und Leser des Sonntagskurier zwar praktisch keine Auswirkungen, aber für die Forschung. Die Arbeit allerdings, die zur Neudefinition geführt hat, ist außerordentlich faszinierend. Und zeigt, wie weit sich die Naturwissenschaften in den letzten paar Jahrhunderten entwickelt und damit die Welt verändert haben. Was sehr wohl deutliche praktische Auswirkungen für solche wie uns, also Sie und mich und die meisten Leserinnen und Leser des Sonntagskurier hat.

Nicht nur physikalisch scheint auf der Welt einiges in Bewegung zu sein. Veränderung und Wandel gehören zwar zum Lauf der Geschichte, aber wo sehen Sie als Kabarettist und Schauspieler die gefährlichsten Veränderungen in der Gesellschaft seit der Digitalisierung?

Es gehört zu den weitverbreiteten Irrtümern, dass Kabarettisten oder Autoren die Welt besser verstünden. Was genau gefährlich ist, kann ich also auch nicht sagen. Für mich hat sich etwa im Laufe meines Lebens die Kommunikation nennenswert verändert. Als Kind musste ich oft sehr lange warten, bis der Viertelanschluss beim Telefon frei wurde, heute muss ich oft Messenger sehr lange stilllegen, damit ich wieder zum Nachdenken und Schreiben komme. Ob das allerdings ausschließlich an der Veränderung durch Digitalisierung liegt, oder vor allem an der meines Lebensalters, ist schwer zu sagen. Und wenn man sich anschaut, wer und wie viele Kapazunder den offenen Brief zum Thema Künstliche Intelligenz unterschrieben haben, müsste man meinen, die digitale Apokalypse sucht nur noch Parkplatz, aber dann ist es soweit. Tatsächlich halt ich die Veränderungen im Zuge des Klimawandels für erheblich bedrohlicher.