Sebastian Kurz ein Populist? "Er ist genau das Gegenteil"

Seit einem Jahr ist Sebastian Kurz Kanzler. Wie beurteilen Sie seine Performance? Schließlich ist er auch mit der Kritik konfrontiert, eine Koalition mit Populisten eingegangen zu sein.

Guttenberg: Ja, und er ist genau das Gegenteil. Und deswegen ist er auch so erfolgreich. Was mir an ihm gefällt, ist, wie unaufgeregt er sich auch nicht einfacher Themenkomplexe annimmt und nicht die einfache Antwort sucht. Und wenn die einfache Antwort vom Koalitionspartner mal eben kommt, lässt er sie nicht zwingend durchgehen. Wie Sebastian Kurz in den letzten Monaten eine der schwierigsten Aufgaben, die Europa zu bieten hat, angeht, nämlich eine Ratspräsidentschaft zu gestalten, ohne dass das in populistische Elemente abdriftet, zeigt, was ihm in diesem ersten Jahr gelungen ist. Ich würde mir wünschen, dass sich manch anderer europäische Regierungschef genau anschaut, wie das in Österreich gerade gemanagt wird.

Die Ära Merkel geht zu Ende. Sie haben sie in ihrer besten Zeit kennengelernt. Warum sind die Deutschen ihrer jetzt so überdrüssig?

Guttenberg: Das Wort „überdrüssig“ ist mit Vorsicht zu nutzen. Es ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, wenn ein Regierungschef länger als zehn Jahre im Amt ist, dass es gewisse Abnutzungserscheinungen gibt. Und zwar sowohl bei den Wählern als auch beim Gewählten. Was mir an Angela Merkel immer gefallen hat, ist, dass sie nun wirklich keine Anstrengungen unternommen hat, sich ständig neu zu erfinden (schmunzelt). Ich finde das ausgesprochen wohltuend, aber dass man damit seine Wähler irgendwann nicht mehr überraschen kann, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, den Parteivorsitz zu übergeben. Wir werden sehen, wie schnell das jetzt geht. Es ist schon ehrgeizig zu sagen, man bleibt noch drei Jahre länger im Amt. Aber wir haben in Deutschland in den letzten Jahren schon viel Überraschendes erlebt.