„Unfassbar“: Was hinter den Kanzler-Emotionen steckt

Die misslungene Abschiebung einer Familie aus Vorarlberg hat zu einem harten Schlagabtausch zwischen Wien und dem Ländle geführt.

Die Amtshandlung hatte bei der schwangeren Frau Komplikationen ausgelöst, sie musste ins Spital. Sie wurde noch dazu von Mann und Kind getrennt. Der Ehemann und der dreijährige Sohn wurden nach Wien gebracht, erst das Innenministerium stoppte die getrennte Abschiebung.

Doch der Schaden war schon angerichtet. Der Anwalt der Familie sprach von einem „barbarischen Akt“, Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner forderte Länder-Mitsprache beim humanitären Bleiberecht. Am Donnerstag geriet der Bundeskanzler bei einem Europa-Bürgerdialog in Bregenz in Erklärungsnot.