Eurovision Song Contest 2025: Wer sind die Favoriten?

Insgesamt 37 Länder nehmen beim 69. Eurovision Song Contest in Basel teil. Für das Finale am 17. Mai sind neben den "Big Five" (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) – den größten finanziellen Beitragszahlern zum ESC – auch die Schweiz als Gastgeberland automatisch qualifiziert.

Die verbleibenden 31 Länder müssen sich in den beiden Halbfinalen am 13. und am 15. Mai qualifizieren. Bereits jetzt gelten einige der Kandidaten als Favoriten des internationalen Musikwettbewerbs.

JJ vertritt mit seinem Song "Wasted Love" Österreich beim ESC Österreich wird von dem Musiker JJ, bürgerlich Johannes Pietsch, mit dem Song "Wasted Love" vertreten. Der 24-Jährige tritt als Teilnehmer mit Startnummer 6 in der ersten Hälfte des zweiten Halbfinales am 15. Mai an. Zählt der aufstrebende Künstler zu den Favoriten und hat er realistische Chancen, für Österreich den Sieg zu holen?

Eurovision Song Contest: Das sind die Favoriten 2025 Die gute Nachricht: Österreich gehört zu den Favoriten beim Eurovision Song Contest. Doch laut verschiedenen Umfragen ist vor allem ein Land Spitzenreiter: Schweden. Die Skandinavier treten mit der Band KAJ und ihrem Sauna-Hit "Bara bada bastu" an und gelten als klare Favoriten des Musikwettbewerbs. Laut Buchmachern haben insbesondere diese drei Länder die besten Chancen auf den Sieg: Platz 1: Schweden: KAJ mit dem Song "Bara bada bastu"

Platz 2: Österreich: JJ mit "Wasted Love"

Platz 3: Frankreich: Louane mit "Maman"

Wird Schweden der Gewinner des Song Contests? Auch die Streamingzahlen auf Spotify bestätigen den Trend, wie ein Bericht von ESCplus zeigt. Mit ihrem Song "Bara bada bastu" stehen die Schweden auf Platz 1 der meistgestreamten ESC-Songs 2025. Dicht gefolgt von einem weiteren Favoriten: Italien, vertreten durch Lucio Corsi mit dem Lied "Volevo essere un duro". Auch Israel und Albanien liegen in verschiedenen Umfragen weit vorne.

OGAE Poll 2025 Laut der Umfrage der OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision), dem offiziellen internationale Fanclub des Eurovision Song Contests, könnten folgende Länder die ersten zehn Plätze beim ESC 2025 belegen: Schweden Österreich Niederlande Finnland Malta Albanien Frankreich Spanien Estland Norwegen

Statistiken und Umfragen geben zwar eine gute Einschätzung darüber, welche Länder und Songs in den Augen der Fans und Buchmacher beliebt sind, sie sind aber keine Garantie für den Sieg. Immerhin ist der Eurovision Song Contest bekannt für seine Überraschungen - auch ein weniger favorisiertes Land kann die Herzen der Zuschauenden gewinnen und die Jury überzeugen.