Trotz ESC-Boykotten: Show wird laut ORF-Chef "nicht leiden"

Das Song-Contest-Motto „United by music“, durch Musik vereint, wird dieser Tage auf eine harte Probe gestellt. Am Donnerstag wurde bei der Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) in Genf entschieden, dass Israel am ESC 2026 in Wien teilnehmen darf. Spanien, Irland, die Niederlande und Slowenien verkündeten daraufhin ihr Fernbleiben vom größten Musikwettbewerb der Welt. Island und Belgien werden ihre Entscheidung erst bekannt geben. Auch in Italien formiert sich Widerstand gegen die Teilnahme.

Mit Spanien wird jedenfalls eines der größten Geldgeberländer des ESC (eines der sogenannten "Big Five"-Länder) fix fehlen. „Die Show wird keinesfalls darunter leiden“, versicherte ORF-General Roland Weißmann am Freitag im Ö1-Mittagsjournal. Insgesamt wäre es eine „gewisse finanzielle Belastung“, wenn mehrere Sender nicht teilnehmen würden. Aber damit habe man gerechnet und es entsprechend im Budget berücksichtigt. „Wir sind gut budgetiert“, sagte Weißmann.