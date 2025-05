Song Contest 2025: Wer im 1. Halbfinale überzeugen konnte

Am Dienstag ist das 1. Halbfinale des 69. Eurovision Song Contest in der Schweizer Ausrichterstadt Basel erfolgreich über die Bühne gegangen. Dabei wurden die ersten zehn Aufsteiger in die Endrunde des größten Musikbewerbs der Welt am Samstag fixiert. 15 Länder kämpften um den Aufstieg, während es für Österreichs Kandidat JJ erst am Donnerstag ernst wird. Im Folgenden ein Überblick über die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinalabends.