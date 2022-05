Song Contest: Warum sind Australien, Israel und Co dabei?

Israel, Marokko, Aserbaidschan, Australien - das Teilnehmerfeld beim europäischen Song Contest ist überraschend weit gestreut. Warum ist das so?

Die Teilnehmerländer des Song Contests richten sich nicht nach der geografischen Lage in Europa, sondern nach der Mitgliedschaft in der Rundfunkunion EBU (European Broadcasting Union) mit Hauptsitz in Genf. Die 1950 gegründete EBU hat derzeit 69 Mitglieder in 56 Ländern, wozu auch Nationen in Nordafrika und dem Nahen Osten gehören. Australien - seit vielen Jahren mit einer der fanatischsten ESC-Fan-Communitys gesegnet - wurde auf Betreiben des ORF als Ausnahme zum Jubiläums-ESC in Wien 2015 eingeladen. Aufgrund des Erfolges des sympathischen Teilnehmers Guy Sebastian wurde die Idee aber auch in den Folgejahren immer weitergetragen. Österreichische Provisorien halten eben auch auf internationaler Ebene am längsten.