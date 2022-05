Song Contest: Wie funktioniert eigentlich das Voting?

Die ersten zehn Finaltickets sind vergeben, insgesamt stehen 25 Teilnehmer - 20 aus den Halbfinali und die fĂŒnf großen Geldgeber - im Finale. Wie aber funktioniert das eigentlich mit Voting, Jury und all dem? Die Antwort:

Alle 40 LĂ€nder, die beim heurigen ESC teilnehmen, sind beim Finale stimmberechtigt - auch jene, die bereits in den Halbfinalen ausgeschieden sind.

Wie das Voting zusammengesetzt ist

Die Wertung eines Landes setzt sich aus dem Votum des Publikums via Anruf, App oder SMS sowie dem Votum einer fĂŒnfköpfigen Expertenjury zusammen. Derzeit werden die beiden Teilergebnisse im VerhĂ€ltnis 50:50 gewichtet. Die besten zehn Titel werden mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12 Punkten bewertet. Und selbstredend kann man nicht fĂŒrs eigene Land abstimmen.

Was macht nochmal die Jury?

Die Punkte der Jurys und der Zuschauerabstimmung werden dabei nicht pro Land kombiniert, sondern einzeln gewertet. Konkret vergibt damit jedes Land also zweimal 12 Punkte. ZunĂ€chst stellen die LĂ€ndersprecher in gewohnter Manier am Finalabend nur die 12 Punkte der Jurywertung vor, wĂ€hrend die Punkte 1 bis 8 sowie 10 eingeblendet werden. Dann ist das Publikumsvoting an der Reihe: Als Erstes werden die Publikumspunkte fĂŒr jenes Land genannt, das am wenigsten Punkte von den Jurys erhalten hat. Der Gewinner des Juryvotings indes bekommt als letztes seine Publikumspunkte genannt. Dieses System soll den Gewinner möglichst lange offen halten - und die Spannung steigern, sollten die Zuschauer das Prozedere verstehen.

Okay, aber was heißt das?

Sollte es trotz allen mathematischen BemĂŒhungen am Ende einen Gleichstand zwischen zwei LĂ€ndern geben, gewinnt jenes Land, das vom Publikum höher bewertet wurde. Das Zuschauervotum hat in diesem Fall also Vorrang. Sollte auch die Zahl der Zuschauerstimmen fĂŒr die beiden Songs genau gleich sein, liegt jener Song vorne, der aus mehr LĂ€ndern Publikumsstimmen bekommen hat. Sollte auch diese Zahl gleich sein, obsiegt jenes Land, das öfter 12 Punkte bekommen hat. Wenn auch dies keinen Sieger ermittelt, wird diese Regelung bis hinunter zu 1 Punkt fortgefĂŒhrt. Und sollte der mathematisch unwahrscheinliche Fall eintreten, dass sich auch bis zu Punkt 1 fĂŒr beide LĂ€nder ein Gleichstand ergibt, wird das Land zur Siegernation gekĂŒrt, das die frĂŒhere Startnummer im Finale hatte. Zumindest in diesem Fall ist eine niedrige Startnummer also von Vorteil.