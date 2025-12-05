Vor dem Song Contest: Die Stadthalle unter der Lupe

Im Mai wird die Wiener Stadthalle europaweit im Rampenlicht stehen. Der Eurovision Song Contest wird dort über die Bühne gehen. Im Vorfeld haben die Prüfer des Stadtrechnungshofs den Veranstaltungsort genauer unter die Lupe genommen.

Konkret wurde nachgesehen, wie mit den Ergebnissen der Erstprüfung von 2020 umgegangen wurde. Der Großteil der damaligen Empfehlungen, insgesamt 84 Prozent, wurden laut Stadt-RH umgesetzt. So wurde der Brandschutz verbessert, die brandschutztechnischen Anlagen (Brandschutzklappen, Brandmeldeanlage, Brandrauchentlüftung) wurden überprüft und als mängelfrei befundet.

Bei der Überprüfung wurden aber auch neue Mängel festgestellt. Beim Herren-WC habe es etwa eine Änderung gegeben, die äußerst kritisch gesehen wurde: Die Urinale mit Spülung wurden gegen wasserlose getauscht.

Vollständiger Rückbau wird veranlasst

Die alte Wasserinstallation samt der elektrischen Spülsteuerung wurde aber nicht demontiert, was von den Prüfern als „bemerkenswert“ eingestuft wurde. Allerdings nicht als positiv bemerkenswert: Es sei hinsichtlich einer möglichen Legionellenproblematik kritisch. Die Leitungen seien lediglich abgepfropft und stillgelegt worden, nötig seien aber umfangreiche Sanierungsarbeiten. Die Stadthalle will nun einen „vollständigen Rückbau“ der Wasserinstallation veranlassen.