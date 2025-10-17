In welche Mega-Projekte Wien trotz Sparkurses investieren will

Wien muss sparen. Wie berichtet beträgt das Konsolidierungsvolumen zwei Milliarden Euro. Neben höheren Öffipreisen, wird die Mindestsicherung verschärft, Förderungen werden massiv gekürzt und auch einige Bauprojekte werden vorerst auf Eis gelegt, wie etwa der Neubau der Rudolfsstiftung.

Im Budget sind aber auch Investitionen vorgesehen – in Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Life Sciences und Zukunftstechnologien wie KI und Quantenforschung. Damit wolle man den „Wirtschaftsstandort Wien stärken und einen aktiven Beitrag zur Konjunkturbelebung in ganz Österreich leisten“, sagt Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ).