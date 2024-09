Europa-Vorreiter: Wien erhält Institut für KI und Biomedizin

Wien hat sich in einem kompetitiven Auswahlprozess im Lifescience-Bereich durchgesetzt: Die Österreichische Akademie der Wissenschaften und die Boehringer Ingelheim Stiftung gründen ein Institut für Künstliche Intelligenz und Biomedizin in Wien. Als Gründungsdirektor konnte Michael Bornstein, DeepMind Professor an der Universität Oxford, gewonnen werden, wurde am Mittwoch via Aussendung bekannt gegeben. Ein "echter Superstar der KI-Szene ", wie Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften betont.

Das Institut sei das erste seiner Art in Österreich und in Europa und soll die Forschungsansätze aus der Welt der Academia, forschender Unternehmen und Start-ups vereinen. Das Ziel sei, Erkrankungen besser zu verstehen, schnellere und zuverlässigere Diagnosen zu ermöglichen sowie Therapieentwicklungen für derzeit unheilbare Krankheiten zu unterstützen. "Höchste ethische Standards" In der Forschung sollen höchste ethische Standards eingehalten werden, wurde versichert. Die Ergebnisse und Daten sollen für alle Forschenden weltweit nach dem Open-Access Prinzip zugänglich sein. Das Institut soll in einem neu zu errichtenden Gebäude am Vienna Biocenter Campus (VBC) in Wien-Landstraße angesiedelt werden. "Dieses Institut wird unseren Forschungs- und Gesundheitsstandort massiv stärken und im Bereich zentraler Schlüsseltechnologien zu mehr Resilienz und Unabhängigkeit beitragen", freut sich Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wien biete ein ideales Umfeld, erklärt Wirtschafts-und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ), denn die Stadt "ist unbestritten einer der größten Life Science Standorte Europas."

150 Millionen Euro Förderung Die Kosten werden zu zwei Dritteln vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie zu einem Drittel durch eine Förderung der Stadt Wien getragen. Die deutsche Boehringer Ingelheim Stiftung mit Sitz in Mainz fördert die Gründung und den Betrieb mit 150 Millionen Euro für die kommenden 12 Jahre. Das neue Institut soll AITHYRA heißen - ein Name der in Zusammenarbeit mit einer KI entwickelt wurde. Laut der von der KI generierten Hintergrundgeschichte ist Aithyra die Tochter von Athene, der Göttin der Weisheit, und Asclepius, dem Gott der Medizin und ist somit Schutzpatronin und Quelle der Inspiration. Das nach ihr benannte Institut soll die Geschichte der biomedizinischen Forschung in Zukunft fortschreiben.