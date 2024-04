Geld für Forschung statt für Kreisverkehre

Mit einer Forschungsquote von 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stehe Österreich zwar nicht schlecht da, für die Spitze reiche es aber nicht, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bei einem Pressegespräch am Dienstag.

Daneben sei es notwendig, die direkte Forschungsförderung für Unternehmen zu erhöhen. Das sei gerade in Krisenzeiten wichtig, sagte Henrietta Egerth , Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG .

Mahrer regte auch an, die Forschungsprämie für Unternehmen von derzeit 14 auf 18 Prozent zu erhöhen: „Wenn man dafür ein paar Kreisverkehre weniger baut, macht das für die Republik Sinn.

Das sei das absolute Minimum, um bei zentralen Zukunftstechnologien wie etwa Life Science , Künstliche Intelligenz, Halbleiter oder Quantencomputer vorne mitspielen zu können, so der WKÖ-Präsident, der damit auch die Ergebnisse der Konferenz „Starke Forschung, starker Standort“ , die Tags zuvor in der Wirtschaftskammer stattfand, zusammenfasste. „Wenn wir glänzen wollen, brauchen wir 4,5 Prozent .“

Man dürfe die internationale Dynamik nicht unterschätzen, warnte Georg Kopetz, Chef des Luft- und Raumfahrtunternehmens TTTech und Mitglied des Rats für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FOWIT).

So habe etwa Künstliche Intelligenz in Kernindustrien, wie etwa dem Maschinenbau, viele Auswirkungen. Das brauche Unterstützung durch die Forschung, gehe aber noch nicht schnell genug: „Wir müssen aufpassen, dass wir in der industriellen Umsetzung der neuen Technologien vorne bleiben.“

Baustelle Kapitalmarkt

Kopetz mahnte auch Maßnahmen am Kapitalmarkt ein. „In Österreich gibt es viele tolle Technologien, die wir im letzten Schritt nicht im Land halten können, sagte der TTTTech-Geschäftsführer.

FFG-Geschäftsführerin Egerth verwies auf die Notwendigkeit, Forschungsergebnisse und Unternehmen sichtbarer zu machen und durch Kooperationen, auch auf europäischer Ebene, zu stärken. Dann könnten sie auch für institutionelle Investoren, etwa Versicherungen, interessant sein, so die FFG-Geschäftsführerin