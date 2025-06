Wozu ein KI-Rechenzentrum? 7 Antworten zu Wiens neuestem Prestigeprojekt

Was ist ein KI-Rechenzentrum?

Es handelt sich um Hochleistungsinfrastruktur, dank der KI-Modelle entwickelt, trainiert und betrieben werden können. Die EU will fünf solcher Rechenzentren etablieren, die 100.000 Grafikprozessoren (GPU) beinhalten. Weltweit gäbe es nur „zwei, drei Rechenzentren solcher Größenordnung“, erklärt Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur.

Warum bewirbt sich Wien um das Zentrum?

Ein Standort wie Wien brauche so etwas, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so Weiss. Das sei unter anderem essenziell für die internationalen Betriebsansiedlungen. Zudem würde es den Standort sowie Arbeitsplätze absichern und viele weitere schaffen. „Die Höhe an Wertschöpfung, die Menge an Betriebsansiedelungen und geschaffenen Arbeitsplätzen, sind noch gar nicht berechenbar“, sagt auch Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ). „Es wäre wie ein ganz großer Stein, der in den Standort hineingeworfen wird und große Wellen der Wirtschaftsentwicklung mit sich bringt.“

Und: Wien ist schon jetzt einer der führenden Lifesciences-Standorte Europas – ein Bereich, der von einem KI-Rechenzentrum profitieren würde. Die Vorreiterrolle auszubauen, ist für den Standort erstrebenswert: Allein von 2020 bis 2023 stieg der Jahresumsatz der Branche um 22 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro.