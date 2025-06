Künstliche Intelligenz: Wien hat Bewerbung für Super-Rechenzentrum eingereicht

Die EU plant derzeit bis zu fünf solcher „AI (Artificial Intelligence)-Gigafactories“ mit dem Ziel, die europäische Wettbewerbsfähigkeit und die digitale Souveränität Europas zu stärken, wie es in einer Aussendung am Freitag heißt. Diese Hochleistungsinfrastruktur werde "speziell für das Training, die Entwicklung und den Betrieb modernster AI-Modelle benötigt und muss höchsten Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit und Energieeffizienz entsprechen".