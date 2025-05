Digitalisierung: Warum in Wien KI auf Ethik trifft

Der Zeitpunkt für eine Konferenz über digitalen Humanismus könnte kaum passender sein. Am Montag wurden durch eine KI-generierte Bombendrohung rund 50 Schulen, darunter einige in Wien, in Österreich lahmgelegt – der KURIER berichtete.

Vor wenigen Tagen machte eine Meldung die Runde, dass bei einem Testlauf herausgefunden worden sei, dass die künstliche Intelligenz nicht vor Erpressung zurückschrecken würde.