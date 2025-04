Werben um US-Forscher: Warum Wien gute Karten hat

Wirtschaftsfaktor Wien ist einer der größten Life-Science-Standorte Europas. 600 Life-Science-Organisationen sind hier angesiedelt. Die wichtigsten Top-20-Pharma-Unternehmen, gereiht nach globalen Umsätzen, seien in Wien vertreten. Ein Viertel der Wiener Unternehmen will in den kommenden drei bis fünf Jahren mehr Universitätsabsolventen beschäftigen

Kürzliche Investitionen Die deutsche Boehringer-Ingelheim-Stiftung mit Sitz in Mainz fördert die Gründung und den Betrieb des KI-Instituts Aithyra mit 150 Millionen Euro für die kommenden zwölf Jahre; die größte private Forschungsförderung, die es in Österreich je gab. In die Veterinärmedizinischen Universität am Wilhelminenberg werden über 34 Millionen Euro investiert

Domino-Effekt

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor: Große Namen ziehen weitere große Namen an. Michael Bronstein ist Direktor von Aithyra. Er war Oxford-Professor, Gründer mehrerer Start-ups und gilt als Koryphäe im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Knapp zwei Monate später wurde verkündet, dass sein Zwillingsbruder Alex Bronstein, ebenfalls renommierter KI-Experte, Professor am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg wird.

Auch Biochemiker Georg Winter, ab heute biomedizinischer Institutsdirektor von Aithyra, ist kein Unbekannter. Maßgeschneiderte kleine Moleküle, die sich an Krebs verursachende Proteine heften und Tumorzellen dadurch unschädlich machen, sind sein Spezialgebiet, in dem er zu den weltweit führenden Experten zählt. Der Österreicher forschte bereits an der Harvard Medical School in den USA.