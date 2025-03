Kunst-Universität übersiedelt auf das Otto-Wagner-Areal in Wien

Der 14. Bezirk ist die Heimat von über 98.000 Menschen. Bei einer Fläche von 33,8 km² sind 76 Prozent Grünland und Gewässer. Penzing ist durch die Ausdehnung in den Wienerwald nach Hietzing der „zweitgrünste“ Bezirk Wiens. Zahlreiche Gebäude im Bezirk stammen vom Jugendstilarchitekten Otto Wagner, der selbst 1841 in Penzing geboren wurde. Darunter befinden sich die Kirche am Steinhof sowie die einst nach ihm benannte Klinik Penzing. Im Bezirk ist jede 4. beschäftigte Person im Gesundheitssektor tätig - der höchste Anteil aller Bezirke. In Penzing ist das Hütteldorfer Allianz Stadion, Heimat des SK Rapid Wiens. Bezirksvorsteherin ist Michaela Schüchner (SPÖ).