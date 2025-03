Bezirksporträt: Warum Liesing wie Wien ist, nur im Kleinformat

Der Bezirk ist wie eine Stadt in der Stadt, erklärt Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) , „das Abbild Wiens auf 32 Quadratkilometern“. Das bestätigt sich auch bei einem Blick auf die Wahlergebnisse der vergangenen Jahre – das Liesinger Ergebnis unterscheidet sich immer nur in Nuancen vom wienweiten Ergebnis.

Von Industrie bis zu ausladenden Waldflächen findet sich tatsächlich alles im Bezirk, was es auf dem gesamten Stadtgebiet auch gibt. Da gibt es etwa die gediegene Einfamilienhaus-Gegend Mauer, in der, wie im benachbarten Hietzing, die ÖVP ihre Hochburg hat und auch die Grünen viel Zuspruch erfahren.

„Viel und groß“

Die größte Herausforderung ist die rasante Stadtentwicklung, etwa in Atzgersdorf, die Bauten schießen scheinbar wie Schwammerl aus dem Boden. „Diese Bauten verstehe ich nicht, also warum die so viel und so groß gebaut wurden“, sagt etwa Brigitte Mitzka, ehemalige Volksschullehrerin, die beim Heurigen Weindorfer zu Mittag isst, zu dem auch der Bezirkschef gekommen ist, um mit den Bewohnern zu sprechen.

„Parallel zum Wohnungsbau die nötige Infrastruktur zu entwickeln, ist sicher eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit“, sagt Bischof. In den vergangenen vier Jahren habe man darum insgesamt vier neue Schulstandorte mit insgesamt 70 Klassen geschaffen.