Die Mischung macht’s: Meidling wuchs um 12 Prozent

So wie Dimitri, der seit sechs Monaten im zwölften Wiener Gemeindebezirk wohnt. „Ich lebe gern hier. Man hat alles in der Nähe, was man braucht, Bars, Geschäfte und auch die öffentlichen Verkehrsmittel“, sagt er. Spaziert man die Längenfeldgasse entlang Richtung Steinbauerpark, kristallisiert sich schnell heraus, dass die zentrale Anbindung an die City für viele Menschen einer der Hauptgründe ist, weshalb sie gerne hier wohnen.

Anders sieht es mit dem Individualverkehr aus. „Mir ist es hier viel zu laut, es ist zu viel Verkehr im Bezirk. Ich schaue schon nach Wohnungen in anderen Bezirken“, sagt Marlena, die mit ihrem Husky spazieren geht. Auch wenn es einige Parks in Meidling gebe, wünsche sie sich dennoch mehr Grünflächen für ihren Hund.