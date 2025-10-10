Standort: Wie Banken das Wiener Stadtbild prägen

Dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)am Mittwoch in der Alten Börse als Gastredner in der Vorstandssitzung des Bankenverbandes Österreichs fungierte, überrascht wenig, wenn man auf die vergangenen Monate zurückblickt. Schon im Wahlkampf legte er einen großen Fokus auf Wirtschaftsthemen und dieser Bereich nimmt einen Großteil des rot-pinken Regierungsprogramms ein. Es sei auch sein politischer Schwerpunkt in den kommenden Monaten, bekräftigt der Bürgermeister gegenüber dem KURIER. Und dafür brauche es auch die Banken. „Um das Wirtschaftswachstum in Wien weiter anzukurbeln, braucht es ein gutes und professionelles Verhältnis zu allen Bereichen der Wiener Wirtschaft, auch zum Bankensektor“, erklärt Ludwig. „Wir kämpfen um jedes Prozent Wirtschaftswachstum und damit um zusätzliche Arbeitsplätze.“ Wien sitzt bekanntlich, wie auch ganz Österreich, auf einem massiven Schuldenberg.

Der Budgetvoranschlag, der wohl in fast allen Bereichen Kürzungen beinhalten muss, soll im Dezember beschlossen werden. Gleichzeitig muss man den Standort stärken. Sonst wird es nichts mit dem impliziten Versprechen der Stadtregierung, die sich selbst mit dem Namen „Aufschwungskoalition“ die Latte hochgelegt hat. Kein „Entweder Oder“ Den Vorwurf, dass man sich zum Geld hin und von der eigenen Klientel, traditionell oft aus dem Arbeiterbereich, wegbewege, will Ludwig jedenfalls nicht stehenlassen. Es sei kein „Entweder Oder“.

Das würden unter anderem viele gemeinsame Projekte und Kooperationen zeigen, die der Allgemeinheit zugute kommen. Diese reichen vom gerade erst neu von André Heller kuratierten Park am Mühlschüttel über das Filmfestival am Rathausplatz bis hin zum Twin City Liner (siehe Infobox). Gemeinsame Stiftung Dass so gute Partnerschaften wichtig seien, unter anderem für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sehe man auch im Krisenfall. Da der tiefgreifende Strukturwandel im Bankensektor in den vergangenen Jahren zu Personalabbau geführt hat, wurde 2018 von Stadt Wien, AMS Wien und den Sozialpartnern gemeinsam mit dem Bankenverband die „Branchenstiftung Finance“ ins Leben gerufen. Arbeitssuchende werden bei Qualifizierung, Umschulung und Arbeitssuche unterstützt. Rund ein Drittel wechselt dabei in Sozial-, Gesundheits- oder pädagogische Bereiche, in denen händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden. Die Stiftung wurde 2022 verlängert, Eintritte sind bis Ende 2026 möglich.

Gemeinsame Projekte Kunst

„Bank Austria Park“: Die Kunstwerke wurden von der UniCredit Bank Austria finanziert. Freizeit

Die „Twin City Liner – Central Danube Region Marketing & Development GmbH“ gehört Wien Holding und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien zu je 50 Prozent. Sport

Erste Bank Open – ATP 500: Beim Tennisturnier in der Wiener Stadthalle

fördert die Erste Bank als Hauptsponsor den internationalen Spitzensport in Wien. Entspannung

An der „Therme Wien GmbH & Co KG“ sind die UniCredit Bank Austria und die Erste Bank jeweils mit 15 Prozent beteiligt. Film

UniCredit Bank Austria sponsort das Filmfestival am Rathausplatz. Bürgschaften

WKBG – Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank AG: Bank Austria, BAWAG, Erste Bank, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Oberbank und Volksbank Wien halten zusammen rund 73 %; Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien 25 %.

In seiner Rede vor den Bankenvertretern verwies Ludwig darauf, dass „Zukunftsbranchen wie Life Sciences, Quantentechnologie und Green Jobs der Finanzwirtschaft neue Geschäftsfelder eröffnen“. Die Stadt Wien hat bereits mehrmals bekräftigt, diese Bereiche stärken zu wollen. Darum hat man sich, wie berichtet, bei der EU als Standort für ein riesiges KI-Rechenzentrum, „AI-Gigafactory“ genannt, in Spiel gebracht. Derzeit wartet man noch auf die endgültigen Ausschreibungskriterien der EU. Das Investitionsvolumen beträgt jedenfalls rund fünf Milliarden Euro. „Solche Projekte sind ohne Banken nicht realisierbar“, so Ludwig. Auf die „Überholspur“ „Banken sind ein entscheidender Faktor für den Wirtschaftsstandort Wien“, sagt darum auch Enver Sirucic, Präsident des Bankenverbandes und CFO der BAWAG Group. „Im Dialog können wir diesen gemeinsam vorantreiben“.