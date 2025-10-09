Politik gegen Wirtschaft: Benefiz-Fußballturnier am Samstag
Rivalität herrscht zwischen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck höchstens am Rasen: Ob dort dann vielleicht sogar wer foult, wird sich am Samstag, um 14 Uhr in der Generali Arena (10, Horrplatz 1) zeigen. Denn da findet das traditionelle Benefiz-Fußballturnier statt, das die beiden alljährlich veranstalten.
Messen werden sich die Teams „Medien“ mit Kapitän Martin Lang, „Sport und Kultur“ mit Kapitän Günther Marek und eben „Politik“ mit Ludwig und „Wirtschaft“ mit Ruck als Kapitäne. Zuschauer sind bei freiem Eintritt willkommen.
Gemeinsam bewegen
Titelverteidiger Ruck ist „voll motiviert“ und auch Ludwig will „natürlich gewinnen.“ Beide betonen aber, dass das Miteinander im Zentrum stehen soll. „Besonders freue ich mich, dass wir neben dem sportlichen Wettkampf gemeinsam etwas für Menschen bewegen können, die es im Leben nicht so leicht haben“, sagt Ruck.
Gespielt wird heuer für „Cape 10 – Das Haus, das hilft“ in Favoriten. Dort gibt es Angebote, die armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen – von Gesundheitsversorgung bis Bildung – mit dem Ziel, Chancen, Teilhabe und eine gesunde Zukunft zu stärken.
