Politik gegen Wirtschaft: Benefiz-Fußballturnier am Samstag

Rivalität herrscht zwischen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck höchstens am Rasen: Ob dort dann vielleicht sogar wer foult, wird sich am Samstag, um 14 Uhr in der Generali Arena (10, Horrplatz 1) zeigen. Denn da findet das traditionelle Benefiz-Fußballturnier statt, das die beiden alljährlich veranstalten.

Messen werden sich die Teams „Medien“ mit Kapitän Martin Lang, „Sport und Kultur“ mit Kapitän Günther Marek und eben „Politik“ mit Ludwig und „Wirtschaft“ mit Ruck als Kapitäne. Zuschauer sind bei freiem Eintritt willkommen.