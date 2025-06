Es war immer das Interesse der Politik, dass bei so großen Projekten wie etwa dem Krankenhaus Nord, das zehn Jahre und mehr bis zur Fertigstellung gebraucht hat, der Stadtrechnungshof schneller prüfen kann – und nicht erst, wenn alles fertig ist. Wenn wir beim U-Bahn-Bau U2/U5 bei der Fertigstellung 2030 schauen, was 2023 falsch gelaufen ist, wäre das vielleicht historisch interessant, aber recht spät. Ab jetzt besteht nach gewissen Kriterien eine Meldepflicht, wenn etwas aus dem Ruder läuft, und wir können den betreffenden Bereich gegebenenfalls gleich prüfen.

Wir sind nicht mehr Teil des Magistrats, wir sind ein eigenes Organ und es gibt keinerlei Weisungsbefugnis, weder vom Bürgermeister, noch vom Magistratsdirektor. Das einzige oberste Organ ist, wie in jeder Gemeinde, der Gemeinderat. Der Stadtrechnungshof war schon davor unabhängig. Unabhängigkeit kann man zwar niederschreiben, aber man muss es auch leben. Jetzt ist beides gegeben: Das Selbstverständnis des Stadtrechnungshofs, unabhängig zu sein, aber auch die rechtliche Grundlage, dass es garantiert ist.

Was ist neu?

Ich bin hart im Nehmen (lacht). Die Politik hält eine klare Grenze ein, wie weit und in welcher Form sie ihre Kritik äußert. Wir zeigen Fehler, Missstände und Verbesserungspotenzial auf. Das muss nicht immer gefallen, dazu sind wir aber auch nicht da.

Wird die Unzufriedenheit in einem annehmbaren Maß geäußert?

Der Stadtrechnungshof hat schon sehr viel aufgedeckt. Kostenüberschreitungen beim U-Bahn-Bau, fehlende Ausschreibungen beim Gürtelpool, also auch Brisantes. Wie viel Intervention und Beschwerden kriegen Sie während der Berichterstellung und bei der Veröffentlichung?

Gab es einen Bericht, der besonders viel Aufsehen erregt hat?

Ich tue mir schwer, einen rauszupicken, jeder unserer Berichte leistet einen Beitrag. Manche sind nicht so spektakulär für die Öffentlichkeit, sind aber wichtig für die Verwaltung oder die Sicherheit. Unser Ziel ist es nicht primär, in die Zeitung zu kommen, sondern die Zustände in der Stadt zu verbessern.

Gerade die Opposition nutzt den Stadtrechnungshof fleißig. Finden Sie die Schwerpunktsetzung immer richtig oder würden Sie empfehlen, mal woanders hinzuschauen?

Richtig, die Opposition hat das Recht, Prüfansuchen an uns zu stellen. Das arbeiten wir auch ab. Die Schwerpunktsetzung steht den politischen Parteien frei, und ich finde, es sind durchaus legitime Themen. Der weit größere Teil unserer Arbeit ist jener Bereich, den wir selbst aussuchen. Das passiert nicht willkürlich, wir entscheiden nach einer Risikomatrix.

Sie haben selbst früher die MA 35 geleitet, die oft in der Kritik stand. Haben Sie dadurch mehr Verständnis, wenn Missstände aufgedeckt werden?

Nein, ich kann das gut trennen. Ich hatte damals eine andere Rolle. Ich kann durchaus verstehen, warum manche Sachen nicht so funktionieren, wie es im Lehrbuch steht. Das heißt aber nicht, dass das der Sollzustand ist. Der Stadtrechnungshof ist dazu da, dass das Steuergeld gut verwendet wird, dass die Behörde effizient und effektiv arbeitet. Kenntnis von der Verwaltung, den Abläufen oder den Umständen hilft, um das Gesamtsystem zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass wir das deswegen weniger streng beurteilen. Kurz gesagt: Wir prüfen nach einem strengen Maßstab unabhängig davon, welche Hintergründe es für allfällige Missstände gibt.