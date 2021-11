Stadtrechnungshof: Ein ziemlich strenger Blick auf die Stadt

Für einiges an Stirnrunzeln sorgte Sedlaks Wechsel an die Spitze des Stadtrechnungshofs aber aus einem anderen Grund. Direkt zuvor war er Leiter der MA 35 (Einwanderung), also der viel kritisierten „Chaos-Behörde“, die immer wieder mit Missmanagement für Schlagzeilen sorgte. Ein Kritiker formuliert es so: „Eine Magistratsabteilung, die selbst ein Dauerpatient ist, sollte nicht unbedingt den Chef des Stadtrechnungshofs stellen.“ Erst im April beantragten die Grünen eine Prüfung der MA 35, im Jahr 2015 war es (siehe links) schon einmal so weit.

Der grüne Klubchef David Ellensohn ist mit der Arbeit der Prüfer grundsätzlich zufrieden. „Die Berichte sind zwar so freundlich formuliert, dass man zwischen den Zeilen lesen muss“, sagt Ellensohn, „Gleichzeitig muss man aber kein Volkswirt oder Jurist sein, um sie zu verstehen.“

An der Wortwahl in den Berichten stört sich FPÖ-Mandatar Dietbert Kowarik, derzeit Vorsitzender des Stadtrechnungshofausschusses im Gemeinderat. „Dise ist wesentlich zurückhaltender als jene des Bundesrechnungshofs. Ich hoffe, dass das der jetzige Direktor wie versprochen ändert.“ Ansonsten lobt auch der FPÖ-Mann die „professionelle Arbeit“ der Prüfer.