Sechs Prüfberichte, sechs Dämpfer für Wiens Stadtregierung

Auch die Prüfer des Stadtrechnungshofs kritisieren die bisherigen Planungen: So hätte man die Bedürfnisse der Architekten und des Kooperationspartners „schon in einem früheren Projektstadium in Einklang bringen“ sollen. Die fehlende Abstimmung könne „zusätzliche Kosten nach sich ziehen“, warnen sie. Und die Kosten, die sind ohnehin schon viel höher als ursprünglich kommuniziert. Laut Prüfern belegen Unterlagen der Wien Holding, dass das Projekt 750 Millionen Euro kosten wird – ursprünglich war von 250 Millionen Euro die Rede. Die ÖVP, die die Prüfung beauftragt hat, geht noch weiter: In eigenen Berechnungen komme man auf bis zu eine Milliarde Euro.

Auch der Zeitplan hält nicht: Im „worst case“ ist mit einem Projektabschluss 2029 zu rechnen, sagen die Prüfer. Geplant war einst das Jahr 2026.