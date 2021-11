Nach Kritik: Stadt Wien holt bei Eventhalle nun Private an Bord

Die Stadt sucht für ihr nächstes Mega-Projekt, die geplante Eventhalle in St. Marx, nun private Partner, die sich um Finanzierung, Bau und Betrieb kümmern. Die EU-weite Ausschreibung startet Anfang des kommenden Jahres.

Was auf den ersten Blick nach einer ziemlich nüchternen Meldung klingt, birgt in Wahrheit großen politischen Sprengstoff in der Stadt.

Denn zuletzt gab es an der Eventhalle, die die alte Stadthalle als Veranstaltungsarena ablösen soll, immer heftigere Kritik. Die Rede war unter anderem von einer Kostenexplosion von 250 Millionen Euro auf 750 Millionen Euro (der KURIER hat berichtet) sowie von Bauverzögerungen.

Kurzum: Rund um das Projekt, das die stadteigene Wien Holding verantwortet, wurden bei Skeptikern zuletzt Erinnerungen an das Krankenhaus Nord wach.