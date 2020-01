Wiener Eventhalle nimmt (ovale) Form an

Eigentlich hätte den Verantwortlichen der Name „ Wien Arena“ am besten gefallen. Aber dann ist ihnen eingefallen, „dass Wien ja schon eine Arena hat“. Und noch dazu gar nicht weit weg. Denn die neue Eventhalle in St. Marx wird gerade einmal 500 Meter von der bestehenden

Arena (im alten Schlachthof) entfernt sein.

Die neue, noch namenlose Eventhalle im 3. Bezirk soll Wiens „größte und topmodernste“ Location für Konzerte und Sport werden. Am Donnerstag gaben Stadtrat Peter Hanke ( SPÖ) und Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer neue Details zu dem Mega-Projekt bekannt.

Nötig ist der Bau, weil die Stadthalle im 15. Bezirk mit ihren mittlerweile 63 Jahren nicht mehr die jüngste – und daher auch nicht mehr die modernste – ist. Laut Gollowitzer haben in der Stadthalle zuletzt schon internationale „Top Stars“ abgesagt, weil sie gerne vor größerem Publikum aufgetreten wären.

Und auch beim ausverkauften Erste Bank Tennis Open hätten die Veranstalter deutlich mehr Tickets verkaufen können – wieder sei also die Halle zu klein gewesen.