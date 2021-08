Peter Hanke: „Diese Frage ziehen Sie zurück!“

Vor der Krise haben sie sich über ein gutes Budget gefreut. Wie lange werden wir brauchen, bis Wien wieder dort ist?

Drei bis fünf Jahre. Bis jetzt haben wir mehr als 600 Millionen Euro an Corona-Unterstützung aufgestellt.

Was gelingt der Wiener SPÖ, was der Bundes-SPÖ nicht gelingt?

Wir arbeiten im Team. Mit einem guten Fokus auf Zukunftsthemen und kommunizieren diese intensiv. Auf Bundesebene bleibt da noch ein Stück Luft nach oben.

Wo erwischt man im Bund die Zukunftsthemen nicht? Bei der Zuwanderung?

In einer politischen Bewegung ist es gut, abgestimmt zu agieren. Hier fehlt es manchmal an der Disziplin und der Geschlossenheit unserer politischen Bewegung.

Zuletzt wurden Sie wieder als Kandidat für die Bundespolitik genannt. Würde Sie das reizen?

Nein, das würde mich nicht reizen. Ich bin in Wien gut aufgehoben, wo ich entscheidungsnahe Politik machen kann.

Was haben die Neos – abgesehen von acht Prozent an Wählerstimmen – in die Koalition eingebracht, was die SPÖ alleine nicht geschafft hätte?

Wir sind bei der Transparenz-Thematik gute gemeinsame Wege gegangen. Und wir haben in vielen Wirtschaftsfragen einen gemeinsamen Nenner gefunden – zum Beispiel beim Fördersystem. Da sind wir weiter gekommen, als es mit anderen oder alleine machbar gewesen wäre.

Würden Sie zustimmen, dass es für junge Menschen in Wien und Österreich schwierig ist, an ein eigenes Haus oder eine Wohnung zu kommen, wenn nicht zufällig die Erbtante stirbt?

Eigentum ist schwierig zu erlangen. Aber es gibt auch andere Wohnoptionen und hier ist Wien ausgezeichnet aufgestellt.

Wie kann man den Zugang zu Eigentum erleichtern?

Die junge Generation ist mobiler geworden. Ich glaube, Eigentum ist nicht mehr das größte Gut.

Das ist eine spannende Antwort. Sie hätten auch sagen können: „Wir müssen schauen, dass den Menschen nach Abzug der Steuern mehr übrig bleibt.“

Das ist auch wichtig, ist aber als Lösung zu einfach gesagt. Es werden keine Wunder passieren. Wir müssen eine realistische Politik machen, keine Traumwolken bauen.